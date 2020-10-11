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مناورة تكتيكية في مران المنتخب السعودي
استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021

مناورة تكتيكية في مران المنتخب السعودي

2020/10/11
الساعة 10:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مناورة تكتيكية في مران المنتخب السعودي جانب من المران
المواطن - مروة نبيل
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1 المنتخب السعودي يستعد:
1.1 معسكر الدمام يُجهز الأخضر الأولمبي:

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2021”.

المنتخب السعودي يستعد:

وأجرى الأخضر الأولمبي، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم، حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تركّزت على تنفيذ تمرين دفاع المنطقة.

واختتم سعد الشهري مران المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بمناورة طُبّق فيها الجمل التكتيكية التي تم العمل عليها خلال الحصة التدريبية.

 

الأخضر الأولمبي
مران الأخضر

معسكر الدمام يُجهز الأخضر الأولمبي:

وتحتضن مدينة الدمام معسكر الأخضر الأولمبي، بداية من اليوم وحتى يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لـ”أولمبياد طوكيو 2021“، والمقرر إقامتها، شهر يوليو المقبل.

وتأهل الأخضر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فترة طويلة من الغياب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في تايلاند شهر يناير الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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