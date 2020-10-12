ميتس يُشارك في تدريبات الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

انتظم الوافد الجديد الإستوني كارول ميتس، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتفاق يتدرب على فترتين:

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدير الفني خالد العطوي، التدريبات الجماعية على فترتين صباحية ومسائية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأقيم التدريب الصباحي في أحد الأندية الصحية بالدمام بهدف تقوية العضلات، فيما تركز التدريب المسائي على الجانب الفني على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، ونظم اللاعبون قبل بداية التدريب ممرًّا لاستقبال للوافد الجديد المدافع كارول ميتس.

واشتمل التدريب بعد الإحماء والدوران حول الملعب على إجراء اللاعبين تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على نصف الملعب.

كارول ميتس يُعزز دفاع فارس الدهناء:

وكان النادي قد أعلن بالأمس عن تعاقده رسميًّا مع المدافع الإستوني كارول ميتس قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيك السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعقد يمتد حتى 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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