نجم سانتوس يصدم الهلال بسبب طلبه

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال رغبته في الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو نجم نادي سانتوس البرازيلي لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

سبب تردد سوتيلدو حول الانتقال إلى الهلال

ولكن يبدو أن سوتيلدو وجه صدمة إلى الزعيم بسبب طلبه الغريب حيث تردد في الموافقة على عرض أزرق العاصمة ومفضلًا الاحتراف الأوروبي وفقًا لما ذكرته صحيفة One football البرازيلية.

وأضافت الصحيفة أن سوتيلدو اعترف للمقربين منه بعدم رغبته في الانضمام إلى الزعيم، حيث يريد الاحتراف في أوروبا، رغم موافقة سانتوس على رحيله لـ بطل الدوري السعودي.

الهلال سيضم سوتيلدو

وأكد الناقد الرياضي والإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه في “تويتر” أن الزعيم سيعلن عن ضم سوتيلدو من نادي سانتوس لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكانت تقارير صحافية برازيلية أشارت إلى أن الهلال دفع 7 ملايين دولار أمريكي لـ نادي سانتوس من أجل التعاقد مع سوتيلدو.

يذكر أن سوتيلدو انضم لفريق سانتوس في عام 2019 قادمًا من نادي هواتشيباتو التشيلي.

الزعيم يحقق فوزًا صعبًا على العين

وكان الزعيم نجح في الفوز بمباراته الأولى بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين على حساب فريق العين بهدف دون رد.

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