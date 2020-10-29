نهاية مباراة مان يونايتد ضد لايبزيج بخماسية للشياطين الحمر

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد لايبزيج الألماني بخماسية نظيفة لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد لايبزيج:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من لاعبي فريق مانشستر يونايتد الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي ماسون جرينوود بالدقيقة الحادية والعشرين.

ولم يحدث أي تغير في نتيجة الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من أحداث المباراة، كشر فريق مانشستر يونايتد عن أنيابه الهجومية فنجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب ماركوس راشفورد بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وواصل الشياطين الحمر ضغطهم، خلال مباراة مان يونايتد ضد لايبزيج حتى تمكن راشفورد من إضافة ثاني أهدافه والثالث لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الثامنة والسبعين وبطريقة جميلة.

وانهار فريق لايبزيج تمامًا، لينجح مانشستر يونايتد في إضافة الهدف الرابع عبر اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والثمانين.

وعند حلول الدقيقة التسعين، تمكن فريق مانشستر يونايتد من إضافة الهدف الخامس عبر راشفورد الذي سجل في شباك لايبزيج “الهاتريك”.

وكانت مباراة مان يونايتد ضد لايبزيج أُقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة بـ دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند ثلاث نقاط بعد مرور جولتين.

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