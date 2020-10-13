هل يدفع الأهلي 4 ملايين يورو لمخالصة ماركو مارين؟!

المواطن - مروة نبيل

أوضح المدير التنفيذي السابق بالنادي الأهلي، أحمد بامعوضة، حقيقة وجود شرط جزائي في عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الألماني ماركو مارين.

رئيس الأهلي يؤكد وجود شرط جزائي :

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة الراقي تسعى لتسويق ماركو مارين محليًّا أو خارجيًّا خلال الفترة المقبلة، أملًا في إيجاد عرض جيد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وصرح رئيس النادي عبدالإله مؤمنة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش قرر منح ماركو مارين فرصة حتى يناير القادم، مضيفًا: “سنحاول التوصل إلى تسوية معه خاصة أن الشرط الجزائي في عقده 4 ملايين يورو”.

بامعوضة: لا يوجد شرط جزائي في عقد مارين

وقال المدير التنفيذي السابق بالنادي الأهلي: “ماركو مارين لا يوجد في عقده شرط جزائي.. الأهلي غير مجبور على دفع 4 مليون يورو لمخالصته”.

وتحدث أحمد بامعوضة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، عن راتب اللاعب البرازيلي لوكاس ليما، قائلًا: “راتب ليما الشهري لا يتجاوز الـ360 ألف ريال”.

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