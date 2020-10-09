هل يرحل فيتوريا بعد رفض احتجاج النصر؟!

المواطن - مروة نبيل

دعمت الجماهير النصراوية المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد رفض احتجاج النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أصدرت اليوم قرارًا برد الاعتراض المقدم من النصر، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

الجماهير تُطالب باستمرار فيتوريا

وربط البعض بين رفض احتجاج النصر، ورحيل المدير الفني البرتغالي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، ليصبح اسم فيتوريا ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر “تويتر”، خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي أحمد العجلان: “بعد هدوء العاصفة والخروج الرسمي لـ النصر من دوري أبطال آسيا يبدو أن البوصلة ستتجه نحو المدرب القدير البرتغالي الذي أتمنى ألّا تتسبب الآراء العاطفية في إبعاده فهو مدرب كبير ووجوده مهم جدًا في هذه المرحلة بالذات”.

وكتبت “رغد”: “في ثوابت وقواعد ما في مجال للنقاش فيها واختلاف الآراء فيها غير مقبول بتاتًا، من ضمنها أن فيتوريا أكبر من الدوري السعودي وأكبر من أن يقيّمه البعض.. أي واحد يطالب برحيله أقمعوه هذا ما في رأسه كورة ولا هو حولها وانتهى”.

وعلق “محمد”، قائلًا: “الاحتجاج يتم رفضه واللي يُنتقد المدرب البرتغالي!!”، وتفاعل حساب يحمل اسم “لوله”، مع الهاشتاق، وقال: “البرتغالي لا يُمس ولا يُنتقد …انتهى النقاش”، وقال آخر: “فيتوريا مدرب ممتاز الخسران الوحيد النصر إذا خرج من عندهم”.

النصر يسعى لتجديد عقد مدربه

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت لتجديد عقد المدير الفني البرتغالي للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وعرضت عليه الحصول على 4 ملايين يورو راتبًا سنويًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي النصر قد تعاقد مع المدرب البرتغالي في يناير عام 2018، وقاد الفريق الأول لكرة القدم لحصد لقبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، وكأس السوبر السعودي.

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