‎الرئيسية
الرياضة
هل يرحل فيتوريا بعد رفض احتجاج النصر؟!
طالبت الجماهير بضرورة استمراره

هل يرحل فيتوريا بعد رفض احتجاج النصر؟!

2020/10/09
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
238
0
طباعة
هل يرحل فيتوريا بعد رفض احتجاج النصر؟! فيتوريا
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الجماهير تُطالب باستمرار فيتوريا
1.1 النصر يسعى لتجديد عقد مدربه

دعمت الجماهير النصراوية المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد رفض احتجاج النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أصدرت اليوم قرارًا برد الاعتراض المقدم من النصر، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

 

مدرب نادي النصر فيتوريا
مدرب النصر

الجماهير تُطالب باستمرار فيتوريا

وربط البعض بين رفض احتجاج النصر، ورحيل المدير الفني البرتغالي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، ليصبح اسم فيتوريا ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر “تويتر”، خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي أحمد العجلان: “بعد هدوء العاصفة والخروج الرسمي لـ النصر من دوري أبطال آسيا يبدو أن البوصلة ستتجه نحو المدرب القدير البرتغالي الذي أتمنى ألّا تتسبب الآراء العاطفية في إبعاده فهو مدرب كبير ووجوده مهم جدًا في هذه المرحلة بالذات”.

 

مدرب نادي النصر فيتوريا
المدير الفني البرتغالي

وكتبت “رغد”: “في ثوابت وقواعد ما في مجال للنقاش فيها واختلاف الآراء فيها غير مقبول بتاتًا، من ضمنها أن فيتوريا أكبر من الدوري السعودي وأكبر من أن يقيّمه البعض.. أي واحد يطالب برحيله أقمعوه هذا ما في رأسه كورة ولا هو حولها وانتهى”.

وعلق “محمد”، قائلًا: “الاحتجاج يتم رفضه واللي يُنتقد المدرب البرتغالي!!”، وتفاعل حساب يحمل اسم “لوله”، مع الهاشتاق، وقال: “البرتغالي لا يُمس ولا يُنتقد …انتهى النقاش”، وقال آخر: “فيتوريا مدرب ممتاز الخسران الوحيد النصر إذا خرج من عندهم”.

مدرب نادي النصر فيتوريا
مدرب العالمي

النصر يسعى لتجديد عقد مدربه

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت لتجديد عقد المدير الفني البرتغالي للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وعرضت عليه الحصول على 4 ملايين يورو راتبًا سنويًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي النصر قد تعاقد مع المدرب البرتغالي في يناير عام 2018، وقاد الفريق الأول لكرة القدم لحصد لقبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، وكأس السوبر السعودي.


ذات صلة :
  • إصابة 3 لاعبين في إنتر ميلان بفيروس كورونا
    •
  • المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ54 إصابة وإجمالي الحالات النشطة 9261
    •
  • أرقام الباطن في 3 مواسم بـ دوري المحترفين
    •
  • فيديو.. خطيب المسجد النبوي: تمتعوا بالمباحات وتقربوا لله بالطاعات
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :