هوساوي يوضح حقيقة تصريحاته ضد فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

كشف عمر هوساوي المنتقل حديثًا إلى صفوف الاتحاد، حقيقة تصريحاته ضد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بأنه المتسبب في رحيله عن النصر.

هوساوي ينفي التصريحات

وشارك عمر بالأمس في تدريبات الاتحاد للمرة الأولى، بعد انضمامه إلى الفريق لمدة موسم رياضي واحد في صفقة انتقال حر، عقب توقيعه لمخالصة مالية مع النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأبدى هوساوي استياءه من تداول هذه التصريحات المنسوبة إليه، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “السلام عليكم.. أود التنويه بأنني لم أصرح ولم أتحدث نهائيًا لأية صحيفة خلال الفترة الماضية”.

وتابع: “هذا وقد تم رصد بعض الأخبار المفبركة التي تخصني من بعض الحسابات في تويتر والمواقع الإلكترونية، ويتم الآن توثيق هذه الأخبار عبر المحامي لتقديمها رسميًا للجهات المختصة”.

تفاصيل الرحيل عن النصر

وأوضحت “الاقتصادية”، اليوم الثلاثاء، تفاصيل رحيل عمر هوساوي عن النصر، ونشرت تصريحات للاعب وهو يؤكد أنه غادر العالمي بقرار فني من المدير الفني روي فيتوريا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشدد اللاعب خلال التصريحات على أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، إلا أنه فضل الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لأنه كان الأقوى والأكثر جدية.

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