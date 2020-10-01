هيئة حقوق الإنسان ترصد مخالفات في مجمعات الصحة النفسية

المواطن - الرياض

رصدت هيئة حقوق الإنسان عددًا من الملاحظات خلال زيارات فرقها التفقدية لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة.

وشملت الملاحظات تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وما هو متصل بتجهيزاتها وحاجتها إلى كوادر طبية متخصصة.

كما اطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية المقدرة للمجمعات وتطبيق الأنظمة الغذائية المتخصصة ومدى مناسبة الوجبات المقدمة.

وأفادت الهيئة أنها ستعمل مع جهات الاختصاص لمعالجة جوانب القصور المرصودة.

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