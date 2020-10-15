وزارة الرياضة تُقيم ورشة عمل لشرح تفاصيل الاستراتيجية للأندية

المواطن - محمد سمعه

أقامت وزارة الرياضة ممثلة في فريق عمل استراتيجية دعم الأندية الرياضية، ورشة عمل للأندية عن بُعد أمس واليوم، وذلك بحضور ممثلي كافة الأندية الرياضية.

وذكر الحساب الرسمي للوزارة عبر “تويتر” أن هدف الورشة جاء لتوضيح كل ما يتعلق بالاستراتيجية في عامها الثاني، وتوضيح معايير الأهلية وكيفية انضمام الأندية للمبادرات المعلنة.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الخميس الماضي، إطلاق استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني.

ولفتت وزارة الرياضة إلى أن إطلاق استراتيجية دعم الأندية للعام الثاني على التوالي، حتى يستمر التنافس في بيئة رياضية تواكب رؤية الوطن الطموح.

وأضاف الحساب الوزارة الرسمي على “تويتر”: “تسهم استراتيجية دعم الأندية في تطوير وتطبيق أعلى معايير الحوكمة نحو تنظيم الأعمال الإدارية والمالية في الأندية”.

وتابع: “بهدف رفع كفاءة الإنفاق والتقيد بالمعايير المحددة في استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني .. وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يصدر قرارًا بإنشاء لجنة الكفاءة المالية”.

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