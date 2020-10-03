3 ملايين دولار تُنهي أزمة تاوامبا مع التعاون

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي التعاون في إنهاء أزمة المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا ليعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

انتهاء أزمة تاوامبا

وكان اللاعب قد رفض تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وغاب عن التدريبات الجماعية، في الوقت الذي سعت فيه الإدارة لاستمراره لموسم ثالث، ليرحل عن سكري القصيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتمكنت الإدارة بدعم من المجلس التنفيذي من إنهاء الخلاف مع الكاميروني، وتضمن عقده الجديد مع الفريق مضاعفة راتبه السنوي ليحصل على 3 ملايين دولار خلال موسمين، وكان عقده السابق 1.5 مليون دولار على أن يتم إنهاء القضية، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

الكاميروني يعود رسميًا

وعاد تاوامبا إلى التعاون بالأمس، ووقع عقدًا جديدًا مع الفريق، واعتذر لجماهيره، وانضم إلى التدريبات الجماعية تمهيدًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وألمح تاوامبا لعودته بعد وقت قليل من إعلان محمد القاسم عن تقديم استقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون بعد 8 سنوات من تواجده في هذا المنصب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم المهاجم الكاميروني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.

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