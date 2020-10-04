4 مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى بـ الدوري السعودي

تُختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي” بإقامة 4 مباريات.
مباريات اليوم الأحد
وستكون المباراة الأولى بين فريقي الباطن والأهلي في تمام السادسة مساءً على ملعب نادي الباطن، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي النصر والفتح في تمام السادسة على ملعب الملز، بينما يواجه ضمك فريق الرائد في تمام السادسة والثلث، وتُختتم مباريات الجولة بلقاء الاتحاد والاتفاق في تمام الثامنة مساءً.
نتائج مباريات الأمس في الدوري السعودي
وكان الشباب فاز على أبها بصعوبة بهدف دون رد، بينما تعادل التعاون مع الفيصلي بهدف لكل فريق، وفاز الوحدة على نادي القادسية بهدفين لهدف، وفاز الهلال على نادي العين الصاعد حديثًا بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الدوري موسم 2020/2021.
تغيرات ومراحل مر بها دوري المحترفين
وفي سياق آخر، يعود تاريخ مسابقة الدوري السعودي الذي انطلق للمرة الأولى بعام 1977، حيث وقتها كان مُسمى المسابقة “الدوري الممتاز” ويُحسم اللقب فقط عن طريق النقاط واستمر هذا النظام حتى عام 1990، بينما تغير مسماه في عام 1991 إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين واشتمل على نظام المربع الذهبي من أجل تحديد بطل الدوري.
واستمر على هذا النظام 17 عاماً ليعود الدوري بعد ذلك إلى نظام تحديد البطل عن طريق النقاط عام 2008 م تحت مسمى الدوري السعودي ، ثم سُمي بعد ذلك دوري المحترفين السعودي حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي.