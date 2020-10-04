4 مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى بـ الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي” بإقامة 4 مباريات.

مباريات اليوم الأحد

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الباطن والأهلي في تمام السادسة مساءً على ملعب نادي الباطن، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي النصر والفتح في تمام السادسة على ملعب الملز، بينما يواجه ضمك فريق الرائد في تمام السادسة والثلث، وتُختتم مباريات الجولة بلقاء الاتحاد والاتفاق في تمام الثامنة مساءً.

نتائج مباريات الأمس في الدوري السعودي

وكان الشباب فاز على أبها بصعوبة بهدف دون رد، بينما تعادل التعاون مع الفيصلي بهدف لكل فريق، وفاز الوحدة على نادي القادسية بهدفين لهدف، وفاز الهلال على نادي العين الصاعد حديثًا بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الدوري موسم 2020/2021.

تغيرات ومراحل مر بها دوري المحترفين

وفي سياق آخر، يعود تاريخ مسابقة الدوري السعودي الذي انطلق للمرة الأولى بعام 1977، حيث وقتها كان مُسمى المسابقة “الدوري الممتاز” ويُحسم اللقب فقط عن طريق النقاط واستمر هذا النظام حتى عام 1990، بينما تغير مسماه في عام 1991 إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين واشتمل على نظام المربع الذهبي من أجل تحديد بطل الدوري.

واستمر على هذا النظام 17 عاماً ليعود الدوري بعد ذلك إلى نظام تحديد البطل عن طريق النقاط عام 2008 م تحت مسمى الدوري السعودي ، ثم سُمي بعد ذلك دوري المحترفين السعودي حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي.

ومرت البطولة بالعديد من المتغيرات والمراحل منذ انطلاقتها ، حيث كان عدد الفرق المشاركة في أول نسخة ثمانية فرق , وزاد إلى عشرة في الموسم الذي تلاه وسُمِحَ بمشاركة اللاعبين الأجانب وفي النسخة الخامسة اُستُبدِلَ نظام الدوري بنظام الدوري المشترك لسنة واحدة فقط لمشاركة المنتخب السعودي آنذاك في تصفيات كأس العالم ، حيث دُمِجَت فرق الدرجتين الممتازة والأولى في بطولة واحدة مكونة من 20 فريقاً ، وفي البطولة الثامنة زاد عدد الفرق إلى 12 فريقاً ثم زاد إلى 14 فريقاً في بداية موسم 2010 م , كما اُعتُمِدَ مشاركة 7 لاعبين أجانب ولاعب مواليد في النسخة الأولى من المسابقة بمسماها “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عام 2018 ” التي حقَّق النصر لقبها , وحقَّق الهلال لقبها في الموسم الثاني ، فيما ستكون النسخة المقبلة الثالثة بهذا المسمى.

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