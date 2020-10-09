45 ألفًا سبب غياب فهد المولد عن الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

غاب فهد المولد عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية يومين متتاليين، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

فهد المولد يغيب

وبرر فهد المولد غيابه باليوم الأول والذي شهد خوض الاتحاد لمباراة ودية لشعوره بألم في العضلة الضامة، فيما لم يحضر مران اليوم الثاني بدون أي عذر، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضاف المصدر: “يأتي احتجاج المولد بسبب حسم 45 ألف ريال من مرتبه الذي تسلمه، يوم الثلاثاء الماضي، وجاء هذا الحسم بسبب قصة معسكر أبها السابقة”.

وأكد لـ”الرياضية”، مصدر آخر أن مسؤولًا رفيعًا في نادي الاتحاد عوّض المولد عن هذا الحسم من حسابه الخاص، إلا أن اللاعب لم يحضر رغم ذلك، وينتظر أن يعود إلى التدريبات الجماعية اليوم في حالة إغلاق هذا الملف بين الطرفين.

تفاصيل الأزمة السابقة

وكان فهد المولد قد غادر معسكر الاتحاد المقام في أبها دون الحصول على إذن مسبق، وأشارت تقارير صحافية محلية إلى أنه يُطالب بـ 12 مليونًا و800 ألف ريال، قبل أن يعود بعد ذلك ويعتذر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانًا رسميًا بعد مغادرة فهد المولد لمعسكر الفريق في أبها، أوضحت من خلاله وجهة نظرها في الأزمة، وعلق اللاعب عبر “سناب شات”، مؤكدًا أنه سيكشف التفاصيل بعد ذلك.

وكشف فهد المولد في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على “تويتر”، سبب أزمته مع الاتحاد، مؤكدًا أن لديه مستحقات في العقد الرسمي، وأنه يرفض تقديم شكوى ضد العميد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر