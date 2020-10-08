8 مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تُقام 8 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021، حيث تشهد مواجهات قوية أبرزها لقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

دوري أبطال أوروبا

وتأخر انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نظرًا لتوقف النشاط الرياضي في العالم لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود المسابقات مرة أخرى؛ ويتوج بايرن ميونيخ الألماني باللقب على حساب سان جيرمان.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات هذه الجولة، مساء يوم غد الأربعاء، حيث ستُقام 4 مواجهات قوية، ومن أبرزها قمتي بايرن ميونيخ ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 7:55 مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على دينامو كييف الأوكراني، وسيلعب زينيت الروسي مع كلوب بروج البلجيكي.

وتُستكمل مباريات اليوم عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ويلعب لاتسيو الإيطالي مع بوروسيا دورتموند الألماني، ويستضيف سان جيرمان فريق مانشستر يونايتد، ويواجه لايبزيج الألماني نظيره إسطنبول باشاكشهر التركي.

ويستضيف برشلونة الإسباني في أولى مبارياته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا فريق فيرينكفاروسي المجري، ويواجه رين الفرنسي نظيره كراسنودار الروسي، ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع نظيره إشبيلية الإسباني.

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