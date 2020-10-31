80 % عجز الميزان التجاري في تركيا خلال سبتمبر

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

في ظل ما يعانيه الاقتصاد التركي من تراجع وانهيار في العملة التركية (الليرة)، تضاعف عجز التجارة الخارجية لتركيا ثلاث مرات تقريبًا في سبتمبر مع ارتفاع الواردات عن العام السابق 2019.

واستند موقع أحوال التركي إلى معلومات من معهد الإحصاء في أنقرة، والذي أعلن عنها، اليوم الجمعة، حيث قال: إن الفجوة التجارية اتسعت بنسبة 189 في المائة عن سبتمبر من العام الماضي لتصل إلى 4.83 مليار دولار في الشهر.

تباطؤ نمو العجز التجاري:

ويبحث المستثمرون في تركيا عن أدلة على تباطؤ النمو في العجز التجاري للبلاد بعد تراجع الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار.

أدت العجوزات الكبيرة في الأشهر الأخيرة بالعملة التركية إلى تدهور حاد في ميزان الحساب الجاري لتركيا ، والذي يجب تمويله نقديًّا، أو بتدفقات رأس المال الأجنبي مثل الاستثمار والإنفاق على السياحة.

فجوة واضحة:

وقال :المعهد إن العجز التجاري في سبتمبر يعني أن الفجوة في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 37.9 مليار دولار، بزيادة 80 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، حسبما ذكر المعهد.

ووصلت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض اليوم الجمعة، حيث تداولت عند مستوى منخفض بلغ 8.3531 للدولار، كما وصل إجمالي خسائرها للعام الحالي إلى 29 بالمائة.

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