9 أندية تُشارك في ورشة رابطة دوري المحترفين والاحتراف

المواطن - مروة نبيل

عقدت رابطة دوري المحترفين ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رابطة دوري المحترفين والاحتراف يعقدان ورشة عمل:

ولفت بيان رابطة دوري المحترفين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن ورشة العمل كانت عبر الاتصال المرئي، بحضور المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز الحميدي، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين جابر الجهني.

وجاءت ورشة العمل لأخذ مقترحات ومرئيات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيال لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين والوسطاء، والرد على استفساراتهم عن اللائحة وفترتي التسجيل.

وحضر الورشة ممثلو أندية الوحدة، الاتحاد، الفتح، العين، القادسية، الهلال، الفيصلي، الباطن وضمك، فيما شهدت غياب كل من ممثلي أندية أبها، النصر، الرائد، التعاون، الأهلي، الشباب والاتفاق.

وتمثل ورشة العمل التي عُقدت عن بُعد اليوم جانبًا من خطط لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لتطوير لائحتها بما يتناسب مع التعديلات الدولية.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وأعلنت رابطة دوري المحترفين عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وتنتهي منافسات الدور الأول من دوري المحترفين يومي 23 و24 من شهر يناير المقبل، ويصل عدد المباريات في هذه المرحلة إلى 120 لقاءً، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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