أبطال آسيا يستعيد ذكرى فوز الهلال في نهائي 2019

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكرى فوز الهلال في ذهاب المباراة النهائية النسخة الماضية.

الهلال يفوز على أوراوا ذهابًا:

وعلق حساب البطولة الرسمي باللغة العربية، قائلًا: “ليلة زرقاء شهدها ملعب جامعة الملك سعود في مثل هذا اليوم العام الماضي عندما فاز الهلال على أوراوا ريد دايموندز بهدف من البيروفي أندريه كاريو!”.

ونشر مقطع فيديو لبعض لقطات مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وعلق قائلًا: “نستعيد معكم أبرز لحظات تلك المواجهة التي انتهت باحتفالات صاخبة لجمهور الزعيم”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد كرر فوزه على أوراوا في مباراة الإياب التي أُقيمت في اليابان، وتغلب عليه بثنائية دون رد سجلها سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز، ليتوج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

الزعيم في آسيا 2020:

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.

ولم يكتمل النصاب القانوني لقائمة الزعيم ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليقرر الاتحاد الآسيوي باعتبار الأزرق منسحبًا ويُلغي نتائجه في النسخة الحالية من البطولة.

شارك الخبر