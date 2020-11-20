أضواء العريفي تشرف على إدارة تطوير كرة القدم النسائية

المواطن - مروة نبيل

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء العريفي.

أهداف إدارة تطوير كرة القدم النسائية

ومن المقرر أن تتولى الإدارة وضع استراتيجية وخطة عمل مفصلة لتطوير رياضة كرة القدم النسائية سعيًا لزيادة نسبة الممارسة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما ستتولى الإدارة تعزيز ودعم ثقافة كرة القدم النسائية وتوعية المجتمع بأهمية هذه الرياضة، إلى جانب المشاركة في المنافسات القارية والدولية، وذلك وفقًا لبيان الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أضواء العريفي: الإدارة ستساعد على سرعة تطور الكرة النسائية

ومن جانبها، قالت أضواء العريفي إن رياضة كرة القدم النسائية في السعودية شهدت بداية فعلية خلال العامين الأخيرين، ما ساهم في موافقة المجلس على تأسيس الإدارة.

وأشارت إلى أن التواجد الإداري للمرأة سيساعد على سرعة تطور كرة القدم النسائية ومواكبة المرحلة الحالية التي تشهدها الرياضة النسائية من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياض.

وتم تدشين حساب لإدارة تطوير كرة القدم النسائية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من أجل تقديم كافة المعلومات المتعلقة بكرة القدم النسائية في المملكة.

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