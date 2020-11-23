أكسفورد : لقاح أسترازينيكا فعال ضد كورونا بنسبة 90%

المواطن - متابعة

أعلنت جامعة أكسفورد، اليوم الاثنين، عن فاعلية لقاح “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا المستجد، بنسبة 90%.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، على أن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية، مشيرة إلى أنه تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر.

وأوضحت الجامعة أنه تم سريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل 3 مليارات جرعة بداية 2021.

وفي وقت سابق شركة موديرنا الأمريكية، عن نجاح فعالية لقاح فيروس كورونا المستجد بنسبة 94.5%، وذلك إعلان شركة الأدوية الأمريكية الأخرى فايزر أنه تم العثور على لقاح فعال بنسبة تزيد عن 90٪.

شارك الخبر