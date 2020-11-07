إيفرتون ضد مان يونايتد .. الشياطين الحمر يحسمون اللقاء بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد- قبل قليل- بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد:

وفي الشوط الأول من المباراة، بدأ إيفرتون بضغط هجومي سريع، حيث تمكن اللاعب البرازيلي بيرنارد من إحراز الهدف الأول لـ إيفرتون بالدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول مستغلًّا سوء التمركز لمدافعي مانشستر يونايتد.

ولم يستسلم مانشستر يونايتد وقاتل بكل قوة، لإحراز الهدف الأول، حتى نجح البرتغالي برونو فيرنانديز في إحراز هدف التعادل عبر ضربة رأسية قوية بالدقيقة الخامسة والعشرين.

وعاد برونو فيرنانديز وأحرز الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد بالدقيقة الثانية والثلاثين بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف.

أحداث الشوط الثاني من لقاء إيفرتون ضد مان يونايتد:

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الفريقين، مع وجود بعض المحاولات من فريق مانشستر يونايتد لإضافة الهدف الثالث.

ودفع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير باللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني، الذي تألق وأضاف الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد ضد إيفرتون بالدقيقة الحادية والتسعين.

وبعد نهاية مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 10 نقاط بالمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 13 نقطة بالمركز الخامس.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون في مدينة ليفربول الإنجليزية.

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