‎الرئيسية
الرياضة
اتحاد اليد يُحدد موعد قرعة كأس الأمير سلطان بن فهد
بمشاركة 8 أندية من الدور ربع النهائي

اتحاد اليد يُحدد موعد قرعة كأس الأمير سلطان بن فهد

2020/11/03
الساعة 5:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
14
0
طباعة
اتحاد اليد يُحدد موعد قرعة كأس الأمير سلطان بن فهد شعار اتحاد كرة اليد
المواطن - واس

حدد اتحاد اليد موعد إجراء قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد بنسختها الـ43 للموسم الرياضي 2020 – 2021م، وذلك يوم الثلاثاء 24 / 3 / 1442هـ الموافق 10 / 11 / 2020م، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

اتحاد اليد يُحدد موعد قرعة الكأس

وسيشارك في النسخة من البطولة ثمانية أندية (الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى ببطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بالموسم المنصرم) وهي: “الوحدة – الخليج – النور – الصفا – مضر – الأهلي – هجر – السلام”، وستنطلق من الدور ربع النهائي (دور الـ 8)، وستُلعب بنظام خروج المغلوب.

ووُضعت الأندية الأربعة الأولى بالدوري الممتاز للموسم المنصرم: “الوحدة – الخليج – النور – الصفا” في المستوى الأول بالقرعة وستكون على رأس مباريات الدور ربع النهائي، وستكون باقي الأندية بالمستوى الثاني.

وسيتم خلال القرعة التي ستُقام في مقر اتحاد اليد توزيعها على المباريات، بالإضافة لتحديد الصالات التي ستُقام عليها المباريات.


ذات صلة :
  • #وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بنده للتجزئة
    •
  • بريجوفيتش يتعافى ويعود إلى الاتحاد
    •
  • الحصيني : المنخفض الجوي يتزحزح شمال السعودية ويتوسع
    •
  • بعد تحديث السناب هل يمكن للمعلنين مقاضاة مشاهير الفلس ؟
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :