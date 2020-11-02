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الاتحاد الآسيوي يُصدر 3 غرامات مالية بحق الهلال والنصر
عن مشاركتهما في دوري أبطال آسيا 2020

الاتحاد الآسيوي يُصدر 3 غرامات مالية بحق الهلال والنصر

2020/11/02
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد الآسيوي يُصدر 3 غرامات مالية بحق الهلال والنصر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 تغريم الهلال والنصر 6250 دولارًا أمريكيًا
2 النصر يُودع البطولة الآسيوية من دور الأربعة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم  إصدار 3 غرامات مالية ضد ناديي الهلال والنصر، وذلك بعد أن شاركا في نسخة دوري أبطال آسيا 2020، التي أُقيمت في قطر خلال الفترة من منتصف سبتمبر حتى بداية أكتوبر الماضي.

تغريم الهلال والنصر 6250 دولارًا أمريكيًا 

وأصدرت لجنة الانضباط قرارًا بتغريم النصر 3000 دولار أمريكي بسبب تأخر لاعبيه في النزول لأرضية الملعب أمام سباهان أصفهان الإيراني مما أدى لتأخر انطلاقة الشوط الثاني، كما تم تغريم النصر 1000 دولار بسبب تأخر وصول بعثة الفريق لملعب المباراة قبل مواجهة سباهان أصفهان الإيراني.

كما غرمت لجنة الانضباط، نادي الهلال 2250 دولار بسبب تأخر نزول لاعبي الهلال لأرضية الملعب لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي، علمًا بأنها المرة السادسة التي يرتكب فيها الهلال هذه المخالفة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر قرارًا يوم 23 سبتمبر الماضي، باعتبار الهلال منسحبًا من دوري أبطال آسيا، بسبب دخول الفريق الهلالي لـ مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي بقائمة مكونة من 11 لاعبًا، بينما تنص اللائحة على دخول أي فريق للمباراة بقائمة مكونة على الأقل من 13 لاعبًا.

النصر يُودع البطولة الآسيوية من دور الأربعة

أما النصر فودع دوري أبطال آسيا 2020 من دور الـ4، وذلك بعد الخسارة من نادي بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.

الهلال والنصر


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