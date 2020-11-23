الخارجية الأمريكية: العلاقة بين الرياض وواشنطن تميزت بالتكافؤ والتعاون العميق 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إنه منذ أن وضع الملك عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت لأول مرة أسس العلاقة بين البلدين قبل 75 عامًا، باتت السعودية منذ ذلك الوقت شريكًا مهمًا في المنطقة، وأصبحت العلاقة تتميز بالتكافؤ والتعاون العميق والثابت.

وبحسب موقع NewsBreak، أوضحت مورغان أورتاغوس، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سافر للسعودية لمناقشة الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية القوية بين البلدين، والقضايا التي تتعلق بنفوذ إيران الخبيث في المنطقة.

وعددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين والعلاقة المتينة بينهما قائلة: على مدى أكثر من 7 عقود، أقام البلدان شراكة قوية في التعاون في عدة مجالات منها: الطاقة والاستثمار والتجارة ومكافحة الإرهاب والأمن.

وأكدت على أن واشنطن تدرك مدى التقدم الذي أحرزته السعودية بموجب خطة رؤية 2030، لافتة إلى أن هناك نحو 37 ألف طالب سعودي مسجلين في المدارس الأمريكية، وهو رابع أعلى رقم من جميع أنحاء العالم، متابعة: عندما يعود هؤلاء الطلاب إلى أوطانهم، فإنهم يساعدون في دفع التحول الذي ترغب فيه المملكة تحت جناح رؤية 2030، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم طموح السعودية أيضًا من حيث رغبتها في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي واستقرار أسواق الطاقة.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حجم التجارة الثنائية للسلع والخدمات بين السعودية والولايات المتحدة بلغت 40 مليار دولار سنويًا، مع دعم 165 ألف وظيفة أمريكية، كما أن الشركات الأمريكية شركاء استثماريون رئيسيون في الصناعات السعودية الاستراتيجية، مثل شركة AMC التي افتتحت أول سينما في البلاد منذ 35 عامًا، وتوقيع Six Flags اتفاقية لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية في العالم بالقرب من الرياض.

وأبرزت مورغان الجهود الإقليمية التي تبذلها المملكة لترسيخ الاستقرار في منطقة الخليج، متابعة: السعودية عضو مؤسس في التحالف لهزيمة داعش وتساعد الجهود الأمريكية لمحاربة القاعدة، كما تشارك في رئاسة مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، كما أنهم تقوم بالتنسيق متعدد الأطراف وبناء القدرات التي تهدف إلى تتبع وتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة إلى الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: وتلعب المملكة دورًا رئيسيًا في ردع الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة، كما تعمل على حماية أمن الحدود والأمن البحري والأمن السيبراني.

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