الدمام تُجهز الأخضر الشاب لـ كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

دشن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، مساء اليوم الأحد، معسكره الإعدادي في الدمام، تحضيرًا لمنافسات بطولة كأس آسيا.

الأخضر يستعد لـ كأس آسيا:

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبين، وعلق قائلًا: “كأس آسيا اقترب موعده.. أخضر تحت 19 عامًا يبدأ اليوم معسكره في الدمام، ضمن مراحل إعداده للبطولة وسعيه للحفاظ على لقبه الآسيوي”.

ويقيم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا معسكرًا إعداديًّا في مدينة الدمام، بداية من اليوم وحتى 14 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا، واستدعى المدير الفني صالح المحمدي 28 لاعبًا.

وتُقام بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا في أوزبكستان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021، ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، والتي تضم بجانبه منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

قائمة الأخضر الشاب:

وجاءت قائمة الأخضر الشاب لمعسكر الدمام، كالتالي؛ رائد أزيبي، عبدالرحمن الصانبي، مشاري سنيور، عبدالله البيشي، خالد دغريري، محمد النخيلان، ريان حامد، محمد الدوسري، علي فؤاد، محمد اليامي، نواف المطيري، محمد العوفي وأحمد النخلي.

كما ضمت سالم مقعدي، زياد الجهني، عوض الناشري، فيصل الغامدي، باسل السيالي، سطام التمبكتي، محمد القحطاني، هزاع الغامدي، خليل العبسي، ريان البلوشي، محمد مران، جابر قرادي، سعد الناصر، عيسى الذكر الله وهيثم عسيري.

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