السعرات الحرارية في الفواكه

كثير من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية يبحثون عن السعرات الحرارية في الفواكه وكذلك معرفة الكمية المسموح بتناولها في اليوم وذلك لأنه يوجد بعض الفواكه تحتوي على سعرات حرارية عالية فتزيد الوزن

الفواكه

الفواكه أشكال وأنواع وتكون موجودة طوال العام منها ما يظهر فى موسم الصيف، ومنها ما يظهر فى الشتاء، والفواكه تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، والمعادن والفيتامينات، والألياف الغذائية، التي تفيد الجسم وتحد من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر ومرض القلب، كما أن الفاكهة التي تحتوي على البوتاسيوم تساعد على خفض ضغط الدم في الجسم، وأنواع من الفاكهة تساعد على خسارة الوزن وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف الغذائية.

عدد السعرات الحرارية في الفواكه

يختلف عدد السعرات الحرارية من فاكهة إلى أخرى وسنتعرف على عدد السعرات الحرارية في كل نوع من أنواع الفاكهة كالتالي:

التفاح يحتوي على 130 سعر حراري. الأفوكادو يحتوي على 50 سعر حراري.

الجريب فروت يحتوي على 60 سعر حراري.

كوب من العنب يحتوي على 90 سعر حراري.

قطعتان من البطيخ تحتوي على 90 سعر حراري.

الموز يحتوي على 110 سعر حراري.

النكتارين يحتوي على 60 سعر حراري.

حبتان من الكيوي تحتوي على 90 سعر حراري.

الإجاص حبة واحدة منه تحتوي على 100 سعر حراري.

شريحتان من الأناناس تحتوي على 50 سعر حراري.

كوب من الكرز يحتوي على 100 سعر حراري.

حبات من الفراولة تحتوي على 50 سعر حراري.

حبة من الدراق تحتوي على 60 سعر حراري.

في حبة واحدة من البرتقال يوجد 80 سعر حراري.

كل 100 جرام من المشمش تحتوي على 48 سعر حراري.

كل 100 جرام من الكنتالوب يحتوي على 35 سعر حراري.

التين يحتوي على 75 سعر حراري.

كل 100 جرام من البلح تحتوي على 228 سعر حراري.

عدد السعرات الحرارية في الفواكه المجففة

وبعد أن تعرفنا على عدد السعرات الحرارية في الفواكه الطازجة نوضح من خلال موقع المواطن عدد السعرات الحرارية في الفواكه المجففة وهي كالتالي:

الزبيب يحتوي على 85 سعر حراري.

الخوخ المجفف 418 سعر حراري.

التمر المجفف 5 سعر حراري.

التين المجفف 314 سعر حراري.

الموز المجفف 147 سعر حراري.

فوائد الفاكهة

وتتميز الفاكهة بأنها مفيدة للجسم وتحتوي على الألياف الغذائية التي تقلل من مستوى الكولسترول في الدم مثل فاكهة التفاح، الإجاص والتوت.

يقوي الجهاز المناعي ويحافظ عليه من الإصابة بالأمراض ذلك لاحتواء الفواكه على كميات كبيرة من فيتامين ج، والبوتاسيوم الذي يحسن من مستوى السوائل فى الجسم وتحافظ عليها فى المستوى الطبيعي لها والفاكهة التي تحتوي على البوتاسيوم مثل المانجو، الشمام والجوافة.

الفاكهة الغنية بالفولات مثل البرتقال والمانجو تزيد من انتاج خلايا الجسم الحمراء كما تساعد على نمو الجنين وتطوره.

الفاكهة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الخوخ والتوت تحد من الإصابة بالأمراض.

فوائد الفاكهة للرجيم

الكثير من الفواكه منخفض في السعرات الحرارية وبالتالي فهي تساعد على إنقاص الوزن كما أن اغنيه بالعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وتحمي الجسم من الاصابات بفقر الدم او ضعف العضلات، وأفضل الفاكهة التي تستخدم في الرجيم هي:

الجريب فروت وهي تحتوي على سعرات حرارية قليلة كما أنها تحتوي على فيتامين ج، وفيتامين أ، والعديد من العناصر الغذائية المختلفة.

التفاح: يتميز التفاح أنه يحتوي على ألياف غذائية تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وبعد عدد قليل من السعرات الحرارية حيث أنه يحتوي على 110 سعر حراري.

فاكهة الكيوي تتميز بأنها تحتوي على العديد من العناصر والأملاح الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، وتحتوي على الألياف الغذائية التي تعطي الشعور بالشبع.

البرتقال يتميز البرتقال لأنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وكميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تعطي الشعور بالشبع لذا فهو مناسب للرجيم كما أنه يحتوي على فيتامين ج.

البطيخ اهم ما يميز البطيخ انه يحتوي على الماء والألياف الغذائية وعدد قليل من السعرات الحرارية لذا فهو يفضل استخدامه عند اتباع حمية غذائية

الفاكهة التي تساعد على زيادة الوزن

بعد أن ذكرنا عدد السعرات الحرارية في الفواكه تبين أن هناك بعض الفواكه التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وهذه الفواكه تعمل على زيادة الوزن ومنها:

التمر: سواء كان التمر المجفف أو العادي فكلاهما يحتويان على عدد كبير من السعرات الحرارية وبالتالي يساعد على اكتساب الوزن عند تناوله كل يوم.

الموز: يحتوي الموز على عدد كبير من السعرات الحرارية وبالتالي يساعد على اكتساب الوزن.

الكميات المسموح تناولها من الفاكهة

بالرغم من أن الفاكهة ذات فوائد صحية للجسم إلا أن الإفراط فيها قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل الاسهال، الامساك، التقيؤ، والحساسية وغيرها لذا يجب ألا يزيد الفرد عن تناول الحد المسموح له من الفاكهة.

الأشخاص تحت سن 16 سنة لهم مقدار 3 حصص في اليوم.

الاشخاص فوق سن 16 سنة لهم مقدار 3 حصص في اليوم من الفاكهة كبيرة أو متوسطة الحجم.

الكمية المسموح بها من الفاكهة

عدد 10 حبات من الفراولة في اليوم.

عدد ثمرة واحدة من الخوخ في اليوم.

عدد ثمرة واحدة من المانجو متوسطة الحجم في اليوم.

30-40 حبة عنب في اليوم.

محاذير تناول الفاكهة

الفواكه مفيدة ولكن الافراط فيها يسبب بعض الأضرار ومنها ما يلي:

الإفراط في تناول الفاكهة التي تحتوي على البوتاسيوم تقلل من مستوى ضغط الدم.

الإفراط في تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات تسبب خلل في مستوى السكر في الدم.

الإفراط في تناول الفاكهة التي تحتوي على الألياف الغذائية تسبب الإمساك.

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