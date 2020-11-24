السعودية ترصد مليارات الدولارات لتحويل الذكاء الاصطناعي لواقع ملموس

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرز موقع سينسيد ريفيو الصيني، استراتيجية السعودية بشأن استثمارات بمليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي والبيانات بحلول عام 2030 لتنويع اقتصادها القائم على النفط.

وتهدف السعودية إلى تدريب 20 ألف متخصص وخبير، ولديها 300 شركة ناشئة نشطة وجذب 20 مليار دولار أمريكي في الاستثمار الوطني والأجنبي في البيانات والذكاء الاصطناعي.

استراتيجية ذات واقع ملموس

وتهدف الاستراتيجية إلى جعل السعودية لتكون مكانًا يتم فيه تحويل البيانات والذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس، وإنشاء مركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي 26 أكتوبر، أعلن المركز الوطني للذكاء الاصطناعي (NCAI) في السعودية عن شراكة استراتيجية مع شركة هواوي لتطوير القدرات الوطنية للذكاء الاصطناعي.

ويعتبر المركز هو فرع من فروع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) ، وهو مسؤول عن تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وابتكار الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات.

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