الشباب يقلب الطاولة على ضمك ويتصدر الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

انتزع الفريق الكروي الأول بـ الشباب فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ضمك بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة الشباب وضمك:

وكان فريق ضمك هو من تقدم بالبداية وأحرز الهدف الأول عبر اللاعب إبراهيم الشنيحي بالدقيقة الثالثة والثلاثين.

ووسط محاولات من نادي ضمك لإضافة الهدف الثاني، نجح الليث في إحراز هدف التعادل عبر النجم نواف العابد بالدقيقة الحادية والأربعين من تصويبة قوية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي ضمك، مما أعطى الفرصة لفريق الشباب للبحث عن إحراز الهدف الثاني، حتى تمكن اللاعب تركي العمار من إضافة الهدف الثاني لليث بالدقيقة الثمانين.

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 14 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتًا وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند نقطة واحدة في المركز الـ16 والأخير.

وكان المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لنادي ضمك، أرعب الجميع، وذلك بعد أن سقط مغشيًّا عليه على دكة البدلاء خلال مباراة الشباب بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط ابن زكري بمفرده، أثناء جلوسه على دكة البدلاء ليلتف الجميع حوله، لإسعافه.

وعرضت القناة الرياضية السعودية لحظات إسعاف ابن زكري حيث حدثت له حالة الإغماء عند حلول الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وعاد نواف العابد للتسجيل مع الشباب في الدوري، بعد غياب دام لمدة 333 يومًا منذ آخر هدف أحرزه مع فريقه السابق الهلال في الدوري في ديسمبر 2019 ضد نادي العدالة.

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