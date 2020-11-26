الشهري يحصد جائزة هدف الجولة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

حصد نجم نادي الهلال، صالح الشهري جائزة هدف الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشهري يحصد هدف الجولة

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجمهور اختار هدف صالح الشهري في شباك النصر ليحصل على هدف الجولة الخامسة.

وكان يُنافس النجم الهلالي على أفضل هدف في الجولة كل من؛ هدف نجم نادي الفيصلي، جيليرمي أوجستو في شباك الاتحاد، والهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، البرازيلي رومارينيو في شباك عنابي سدير.

الهلال هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم يواجه الفتح، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

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