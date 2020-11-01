الفجوة تتقلص بين ترامب وبايدن قبل يومين فقط من موعد الانتخابات الأمريكية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي، جو بايدن، تتقارب أثناء السباق للوصول للمرحلة النهائية للبيت الأبيض، وذلك مع بقاء يومين فقط قبل التصويت يوم الثلاثاء.

وأظهر استطلاع IBD / TIPP، وهو أحد أكثر الاستطلاعات دقة في الانتخابات الرئاسية، أن بايدن كان متفوقًا بفارق مريح لكن نسبته تضاءلت، حيث انخفض تقدمه على المستوى الوطني 5% وما يصل إلى 3% في ولايات الانتخابات المهمة.

والنتائج التي نشرت في نيويورك بوست أعطت ترامب أملًا جديدًا في أنه يمكن أن يفوز مرة أخرى من خلال المجمع الانتخابي حتى لو خسر التصويت الشعبي، وذلك في سيناريو متكرر لما حدث في انتخابات عام 2016 أمام هيلاري كلينتون.

وحصل بايدن على دعم بنسبة 49.5% على مستوى البلاد في استطلاع آراء الناخبين المحتملين مقارنة بـ 44.7% لترامب، وهو ما يبدو أنه تفوق للرئيس الأمريكي الحالي؛ نظرًا لأن المشرح الديموقراطي، 77 عامًا، كان متقدمًا دائمًا عليه بنحو 8 نقاط.

وأشار الاستطلاع إلى أن ترامب كان قد حقق مكاسب كبيرة بين السود واللاتينيين في 2016، ووجد الاستطلاع الحالي أنه حصل على 48% من الأصوات اللاتينية، مقابل 50% في المائة لبايدن، و13% من أصوات الأمريكيين من أصل أفريقي وهو تحسن كبير مقارنة بنسبة 8% في 2016.

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