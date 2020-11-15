المنتخب المصري يفتقد أحمد فتحي

المواطن - مروة نبيل

أكد قائد المنتخب المصري السابق، أحمد حسن، أن أداء الفراعنة افتقد للشراسة ضد توجو، مبديًا في الوقت ذاته تعجبه من عدم انضمام أحمد فتحي إلى القائمة.

اللاعبون لم يظهروا بالشكل المتوقع:

وقال أحمد حسن: “مع عناصر بحجم محمود حسن تريزيجيه، وعمرو السولية، ومحمد النني، وعبد الله السعيد، وأحمد سيد زيزو، في تشكيل واحد، كان يجب أن يكون أداء المنتخب بشكل أفضل، لكن ذلك لم يحدث”.

وأضاف قائد المنتخب المصري السابق، خلال تصريحات إذاعية: “الخوف ليس من التصفيات، لكن حال الصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، فهناك أزمات فنية كبيرة مثل حالة البطء في التحضير”.

المنتخب المصري يفتقد فتحي:

وتابع أحمد حسن حديثه قائلًا: “أتوقع أن يتم توظيف أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة محمد هاني، وأتعجب من عدم ضم أحمد فتحي لصفوف المنتخب”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “المنتخب المصري أيضًا كان يحتاج فقط إلى وجود عبدالله جمعة في ظل المستويات الفنية الجيدة التي كان يقدمها مع المنتخب كما لديه أنياب هجومية”.

ولعب الفراعنة ضد توجو بالأمس، وانتهت المباراة بفوز مصر بهدف دون رد، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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