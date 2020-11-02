المهنا: هدف الشباب تسلل وحكم الـVAR المسؤول عن الأخطاء

المواطن - مروة نبيل

علق الخبير التحكيمي عمر المهنا على أبرز الحالات التحكيمية في مباراة الشباب ضد النصر، والتي تسببت في حالة من الجدل.

المهنا يُعلق على الحالات التحكيمية الجدلية:

وقال المهنا: “هدف الشباب الأول غير صحيح، وكان يجب على الحكم إلغاؤه لوجود التسلل، ولا وجود لركلة جزاء للنصر عند الدقيقة 10 وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب”.

وتابع الخبير التحكيمي خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “هدف النصر صحيح ولا يوجد تسلل ولا خطأ قبل تسجيل الهدف.. وركلة الجزاء المحتسبة لصالح الليوث صحيحة”.

وأضاف: “هناك إنذار لم يحتسب على لاعب النصر كيم عند الدقيقة 17، فيما كان قرار الحكم صحيح بمنح إنذار للأرجنتيني بانيغا وفابيو مارتينيز في الدقيقتين 26 و38 ، وقراره باستمرار اللعب وعدم احتساب خطأ للنصر عند الدقيقة 44 صحيحًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لا يوجد خطأ للنصر وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب عند الدقيقة 48.. حكم الفيديو الـVAR هو من يتحمل الجزء الأكبر من أخطاء مباراة الشباب ضد النصر”.

السويكت وفيتوريا ينتقدان حكم مباراة الشباب:

وأُقيمت مباراة الشباب ضد النصر على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

وكان رئيس نادي النصر، صفوان السويكت قد أعرب عن استياءه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سيطلب حكام أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من طاقم تحكيم مباراة الشباب ضد النصر، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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