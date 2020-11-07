النصر يتجاوز كورونا ويُحقق أول فوز بـ الدوري أمام القادسية

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بـ النصر، من تحقيق أول فوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بالفوز على نادي القادسية بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة.

الشوط الأول من مباراة النصر والقادسية:

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، كشر العالمي عن أنيابه الهجومية، حيث سجل اللاعب عبدالإله العمري الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السابعة والأربعين عبر ضربة رأسية متقنة.

وواصل العالمي ضغطه، بكل قوة وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني مستغلًّا تراجع القادسية.

وعند حلول الدقيقة الخامسة والستين، تمكن اللاعب فراس البريكان من إضافة الهدف الثاني لأصفر العاصمة ليقترب العالمي من تحقيق أول 3 نقاط له في الدوري.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة، ليفوز النصر بثنائية نظيفة ويُصبح رصيده 3 نقاط، أما رصيد نادي القادسية فتجمد عند ست نقاط.

وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لـ نادي النصر عبر “تويتر” صور للافتة عملاقة وُضع عليها صور المصابين بـ فيروس كورونا في صفوف العالمي من لاعبين ومدربين، وذلك قبل مواجهة القادسية في الجولة الـ4 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلّق حساب العالمي على اللافتة بـ3 كلمات قائلًا: “أنتم دائمًا معنا”.

9 لاعبين مصابين بـ كورونا في العالمي:

وأُصيب بـ كورونا في النصر 8 لاعبين قبل اللاعب البرازيلي بيتروس وهم: “مارتينيز، المغربي عبدالرزاق حمدالله، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، عبدالله الخيبري وعبدالعزيز الدوسري، بجانب حارس المرمى وليد عبدالله”.

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