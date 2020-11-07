النصر يُعلن تشكيلته الاستثنائية لمواجهة القادسية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، عن تشكيلة لاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي لمواجهة القادسية بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة النصر لمواجهة القادسية:

وجاءت تشكيلة العالمي مكونة من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، عبدالرحمن العبيد، علي لاجامي، عبدالإله العمري، أسامة الخلف في خط الدفاع، عبدالمجيد الصليهم، مختار علي، علي الحسن، أيمن يحيى في خط الوسط، رائد الغامدي، فراس البريكان في خط الهجوم”.

بيتروس يُعلن إصابته بـ كورونا:

وفي وقت سابق، أعلن اللاعب البرازيلي بيتروس، نجم خط وسط الفريق الكروي الأول بـ النصر، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك قبل مباراة القادسية اليوم السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب لاعب النصر عبر حسابه في “الإنستجرام” باللغة العربية: “كنت أنتظر نتيجة الفحص الثاني للتأكد ومن ثم الرد على الرسائل اللي وصلتني، حاولت بقدر المستطاع المحافظة على نفسي، باتباع الأنظمة وسبل الوقاية لتفادي الفيروس، ولكن في نفس الفترة يُوجد أكثر من 15 شخصًا من زملائنا في النادي مصابون، ولأن كرة القدم فيها تلامس واختلاط وهذا الشيء لابد أن يحصل، أشكر الله أنني بخير وصحة جيدة، لا يوجد لدي أعراض إلى الآن وأتمنى تجاوز هذه الفترة في أسرع وقت ممكن”.

وأُصيب بـ كورونا في النصر 8 لاعبين قبل اللاعب البرازيلي وهم: “مارتينيز، المغربي عبدالرزاق حمدالله، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، عبدالله الخيبري وعبدالعزيز الدوسري، بجانب حارس المرمى وليد عبدالله”. وأُصيب من الطاقم الفني والإداري كل من؛ فيتوريا، مدير عام كرة القدم، عايض القحطاني، مساعد المدرب سيرجيو كارفاليو، طبيب الفريق، باسيل فالنتي، مسؤول العهدة، عبدالمالك الحسيوتي وأخصائي التغذية لويس باتشريشيو.

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