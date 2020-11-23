انتهاء أزمة الأهلي مع بلايلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة عن انتهاء أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، الجزائري الدولي يوسف بلايلي بشكل رسمي.

انتهاء أزمة بلايلي

وأكد عبدالإله مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، التوصل إلى تسوية في قضية يوسف بلايلي، موجهًا في الوقت ذاته الشكر إلى الفريق القانوني بالنادي الأهلي؛ وطمأن الجماهير بشأن القضايا الأخرى.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع الجزائري الدولي صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى عام 2022.

وخطف اللاعب الجزائري الأنظار؛ وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل أن يقرر فسخ عقده مع الراقي من طرف واحد، ووقع مؤخرًا لنادي قطر القطري في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الأهلي والشباب، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

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