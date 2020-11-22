تحدٍ مثير بين حمدالله وجوميز في ديربي الرياض غدًا

المواطن - محمد سمعه

سيشهد ديربي الرياض بين الهلال والنصر غدًا الاثنين تحديًا مثيرًا، ومن نوع خاص بين اللاعبين الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال والمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر.

وسجل كل منهما في شباك الفريق المنافس 4 أهداف، حيث ستكون مباراة الغد فرصة ليتفوق أحدهما على الآخر بإحراز الهدف الخامس لفريقه في شباك الجار إما لـ جوميز أو لـ حمدالله.

جوميز متفوق تهديفيًا على حمدالله قبل الديربي

ونجح جوميز في إحراز هدفين حتى الآن في الدوري السعودي للمحترفين، بينما لم يضع حمدالله بصمته التهديفية في الموسم الجديد حتى الآن، كما غاب عن بعض المباريات لنادي النصر بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

موعد ديربي الرياض

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض.

وستنقل قناة KSA Sports 1 HD وقائع ديربي الرياض في الدوري.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف استثنائية حيث يعاني كل منهما من غيابات وإصابات في صفوف الفريقين بسبب كورونا ولأسباب أخرى.

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال استقر على بديل الحارس عبدالله المعيوف لحراسة مرمى الهلال أمام النصر غدًا.

وسيتجه لوشيسكو للدفع بالحارس عبدالله الجدعاني ليكون بديل المعيوف أمام النصر وفقًا لـ صحيفة “البلاد”.

كذلك سيغيب عن الهلال، اللاعب سالم الدوسري بعد إصابته في اليد اليمنى خلال مباراة السعودية وجامايكا الودية يوم 14 نوفمبر الجاري.

شارك الخبر