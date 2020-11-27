تعليق نور الدين بن زكري الأول بعد تعرضه لحالة إغماء بـ مباراة الشباب

المواطن - محمد سمعه

وجه المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب ضمك، رسالة إلى الجماهير حول حالته الصحية، وذلك بعد أن تعرض لحالة إغماء في مباراة الشباب وضمك التي أُقيمت بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد ابن زكري قائلًا: “الحمد لله وقبل كل شيء، أود أن أشكر الجميع على اتصالاتكم قدر الله وما شاء فعل، وأطمئن الجميع، ما هي إلا وعكة بسيطة”.

وكان صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، كشف آخر تطورات الحالة الصحية للمدرب الجزائري نور الدين بن زكري بعد تعرضه لحالة إغماء وسقوطه بـ مباراة الشباب، التي أُقيمت اليوم الجمعة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رئيس ضمك يتحدث عن حالة مدربه بعد لقاء الشباب:

وتحدث رئيس نادي ضمك للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “الحمد لله هو غادر المشفى، وفي حالة صحية ممتازة، والجميع من أكبر القادة الرياضيين، حتى أصغر شخص رياضي قاموا بالسؤال على ابن زكري، وهو بخير ولله الحمد”.

وأضاف رئيس ضمك: “نسأل الله العافية وأن يحفظ بلادنا وأن يزيدنا اطمئنانًا ونجاحًا على كافة الأصعدة”.

كواليس حالة إغماء ابن زكري:

وكان ابن زكري المدير الفني لنادي ضمك، أرعب الجميع، وذلك بعد أن سقط مغشيًّا عليه على دكة البدلاء خلال مباراة الشباب بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط ابن زكري بمفرده، أثناء جلوسه على دكة البدلاء ليلتف الجميع حوله، لإسعافه.

وعرضت القناة الرياضية السعودية لحظات إسعاف ابن زكري حيث حدثت له حالة الإغماء عند حلول الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

شارك الخبر