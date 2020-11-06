تقارير: بوتين يتنحى في يناير لأسباب صحية !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف محمود

قالت مصادر في موسكو إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيستقيل في يناير، وسط مخاوف من إصابته بمرض باركنسون.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، قالت مصادر مطلعة إن صديقة الرئيس الروسي البالغ 68 عامًا ولاعبة الجمباز، ألينا كابيفا، 37 عامًا، وبنتاه ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوف، نصحنه بالتقاعد.

وكانت قد أثارت اللقطات الأخيرة لساقي بوتين وهي تتحرك بينما كان يمسك بمسند ذراع كرسي الدهشة.

ويأتي ذلك بعد أيام من تلميح الرئيس الروسي بأنه يتطلع إلى ترك الكرملين بدلًا من الحكم كرئيس بقية حياته، حيث يتم تسريع قانون جديد غير متوقع في البرلمان الروسي يجعل الرئيس سيناتور مدى الحياة إذا غادر أعلى منصب في البلاد، وتم تقديم المشروع من قبل بوتين نفسه بحيث يضمن له الحصانة القانونية والامتيازات حتى وفاته.

وسيسمح القانون لبوتين، 68 عامًا، وأي رئيس لاحق، بأن يصبح عضوًا في مجلس الاتحاد أو مجلس الشيوخ مدى الحياة في غضون ثلاثة أشهر من ترك الرئاسة.

وتوقعت وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة أن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها علامة من بوتين على وضع الأساس للانتقال النهائي من السلطة في روسيا.

وجاء هذا القانون المفاجئ بعد أربعة أشهر فقط من تغيير بوتين للدستور للسماح له بتولي السلطة مثل القيصر من خلال السعي إلى ولاية جديدة مدتها ست سنوات في عام 2024، ومرة أخرى في عام 2030، وقد تم تفسير هذا التغيير على نطاق واسع على أن الرئيس الروسي يسعى للبقاء في السلطة حتى يبلغ من العمر 83 عامًا، وذلك بعدما جاءت النتيجة بأغلبية ساحقة من حيث موافقة المواطنين على التعديل.

بوتين ومرض باركنسون

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتكهن فيها الناس بأن الرئيس الروسي ربما يعاني من مرض باركنسون، فقد لاحظ آخرون سابقًا تغيرًا في مشيته، حيث تتأرجح ذراعه اليسرى بشكل واضح مقارنةً باليمنى.

ويُعد تأرجح الذراعين بشكل غير متماثل عرضًا كلاسيكيًا لمرض باركنسون، وفقًا للمجلة الطبية البريطانية.

وقال البروفيسور فاليري سولوفي، الناقد في الكرملين: فلاديمير مصاب بمرض باركنسون، وعائلته التي لها تأثير كبير عليه تحثه على التنحي، وهو يعتزم الإعلان عن خطط التنحي في يناير المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي الحالي سيعين قريبًا رئيس وزراء جديدًا يتم إعداده لتولي السلطة.

ويُذكر أن بوتين يُعد بالفعل زعيم الكرملين الأطول خدمة منذ ستالين، حيث تولى الرئاسة الروسية من بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، وكان رئيسًا للدولة منذ ذلك الحين باستثناء أربع سنوات عمل كرئيس للوزراء بين عامي 2008 و 2012 عندما تولى الحليف دميتري ميدفيديف المنصب الأعلى.

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