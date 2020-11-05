جدة تستضيف سباق فورمولا 1 في 2021

المواطن - مروة نبيل

تستضيف السعودية منافسات سابق فورمولا 1 في جدة شهر نوفمبر عام 2021، لتنضم إلى قائمة الدول التي احتضنت سباقات بطولة العالم.

سباقات فورمولا 1

وكانت سباقات بطولة العالم في فورمولا 1 تُقام على عدد محدد من حلبات السباق حول العالم، منها حلبات أبو ظبي والبحرين في الشرق الأوسط.

وسيكون واحدًا من 22 سباقا ضمن برنامج مؤقت لعام 2021 بينما تخطط مسابقات فورمولا 1 للعودة إلى برنامجها بشكل شبه عادي بقدر ما تسمح به الظروف بعد التوقف خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

السعودية تستضيف بطولات كبرى

وكانت المملكة قد استضافت خلال العامين الأخيرين عددًا من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية المختلفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستطاعت المملكة بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية؛ كسباقات “فورمولا إي” و”رالي داكار”، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة (WWE)، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى “كأس السعودية” الذي تعد السباق الأغلى قيمة في العالم.

كما استضافت المملكة في عام 2019 نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، وتقدّمت المملكة منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكأس آسيا 2027، في إطار التزامها المستمر باستضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية الكبرى.

شارك الخبر