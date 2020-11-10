جوني ديب يتقاضى 10 ملايين دولار على مشهد واحد !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف محمود

من المقرر أن يحصل نجم هوليوود بطل أفلام سلسلة قراصنة الكاريبي، جوني ديب، على 10 ملايين دولار على الأقل نظير تصويره مشهد واحد فقط في الجزء الثالث من فيلم الوحوش الرائعة Fantastic Beasts 3.

ويأتي ذلك بعد أن قطعت شركة وارنر بروس العلاقات معه بعد أن تم رفض دعوى تشهير رفعها في المملكة المتحدة، حيث يجب على الشركة أن تدفع للممثل البالغ 57 عامًا أجره الكامل مقابل الفيلم الذي صور فيه مشهدًا واحدًا له منذ بدء الإنتاج في 20 سبتمبر في لندن، وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر.

وأخبر الاستوديو الطاقم الأسبوع الماضي أن ديب لم يعد يلعب دور جيلرت جريندلفالد في سلسلة جيه كيه رولينج، كما أنه تم تأجيل إصدار الفيلم حتى 15 يوليو 2022 وسط الظروف المتغيرة المستمرة في صناعة السينما وسط جائحة فيروس كورونا فقد كان من المقرر سابقًا أن يصل إلى دور العرض في 12 نوفمبر 2021.

وجاء قرار التخلي عن جوني ديب بعد قرار المحكمة البريطانية برفض دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة ذا صن التي وصفته بأنه معنف زوجته آمبر هيرد، ولكن ممثل هوليود كان لديه شرط خاص في عقده يسمح له بالحصول على راتبه الكامل بغض النظر عن مصير الفيلم.

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