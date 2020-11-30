حقيقة إصابة عبدالفتاح آدم بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، عبدالفتاح آدم، حقيقة تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة العين الأخيرة.

إصابة عبدالفتاح آدم:

وشارك عبدالفتاح آدم في مباراة الرائد ضد العين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغادر الملعب بعد 15 دقيقة متأثرًا بالإصابة.

ونفى آدم الأنباء التي ترددت بشأن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وأكد أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها ستظهر، مساء غد الثلاثاء، مقدمًا شكره لإدارة الرائد على حرصها، والجماهير النصراوية على دعمها له، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان عبدالفتاح آدم صاحب الـ25 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بنظام الإعارة بداية الموسم الجاري قادمًا من النصر الذي ضم النجم الريداوي، رائد الغامدي مقابل انضمام لاعبه.

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد العين بهدف دون رد، وسيواجه الهلال، يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في مواجهتين.

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