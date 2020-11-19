رئيس اللجنة الطبية باتحاد القدم يحدد شرط مشاركة كاريلو ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الدكتور صالح الحارثي، رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الشرط الذي سيسمح للاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الهلال، بالمشاركة ضد النصر في ديربي الرياض يوم الاثنين المقبل.

كاريلو سيُجري فحص كورونا قبل الديربي بـ 24 ساعة:

وتحدث الحارثي لـ برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “كاريلو لاعب الهلال سيُجري فحص كورونا يوم الأحد المقبل وإذا ظهرت النتيجة سلبية، سيشارك مع الهلال ضد النصر”.

وأضاف: “مايكون لاعب النصر إذا فُحص بعد 10 أيام وظهرت النتيجة سلبية فيحق له المشاركة في المباريات مع فريقه، وفحص كورونا عن طريق الفم معتمد وفقًا لـ أنظمة وزارة الصحة”.

وتابع رئيس اللجنة الطبية: “تعاون الأطباء ممتاز ولكن تعاون الأندية غير مُرضي خلال فترة جائحة كورونا، ولجنة الانضباط مسؤولة عن إصدار العقوبات ضد الأندية التي لا تلتزم بالبروتوكول”.

الأندية لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا:

وواصل الدكتور صالح الحارثي حديثه قائلًا: “الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، في داخل الأندية غير مُطابق للالتزام المطبق بمعسكر المنتخب السعودي”.

وكان كاريلو شارك في مباراتين لـ منتخب بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022، كان آخرها ضد منتخب الأرجنتين التي أُقيمت فجر أمس الأربعاء.

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