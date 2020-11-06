رئيس الهلال لـ الوليد بن طلال: بوجودك الأزرق مستمر في الزعامة

المواطن - محمد سمعه

وجه فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، رسالة إلى الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف الأزرق، وذلك بمناسبة دعمه لفريق العاصمة في كل الأوقات.

وقال ابن نافل منذ قليل عبر حسابه في “تويتر”: “سيدي الوالد، الحمد لله على فضله وتوفيقه، والحمد لله على وجودك داعمًا طوال عقود من الزمان، استطاع خلالها الأزرق الاستمرار في الزعامة على مختلف الأصعدة، بفضل من الله ثم بدعمكم، ودعم رجالات النادي وجهد أبنائه، وبإذن الله القادم أجمل”.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، تحدث الأمير الوليد بن طلال، في مقطع فيديو متداول، عن الإنجازات التي حققها أزرق العاصمة بالفترة الأخيرة على المستويات العالمية والقارية والمحلية.

الوليد بن طلال يتغزل في الهلال:

وتحدث ابن طلال في مقطع الفيديو حيث ظهر وهو يركب دراجة هوائية قائلًا لشخص آخر كان يقود سيارة بجانبه: “الهلال أول السعودية وأول قارة آسيا، ورابع العالم أيضًا، والباقين لم يحققوا الأماني، وأنا باقٍ مع الهلال، وأيضًا فهد بن نافل موجود”.

دعمه لا يتأخر أبدًا عن بطل آسيا:

ومن المعروف عن الأمير الوليد بن طلال أنه لا يتأخر على نادي الهلال ودائمًا يدعم الفريق في كل المناسبات، ويُهنئ اللاعبين في حال نجحوا في تحقيق البطولات والألقاب. وكان فهد بن نافل خرج مسبقًا في حوار تلفزيوني لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا عن ابن طلال: “الحديث عنه يحتاج ربما لحلقة كاملة، وهو أعطانا الثقة جميعًا كمجلس إدارة للنادي، ولم يتدخل على الإطلاق في الأمور الفنية للفريق الكروي الأول”.

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