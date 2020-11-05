رد مثير من المريسل بعد بيان القادسية قبل لقاء النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل تعليقًا مثيرًا؛ ردًّا على بيان القادسية الذي أُصدر مساء أمس الأربعاء عن الحكم السعودي، قبل مواجهة النصر بعد غد السبت في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر المريسل عبر حسابه في “تويتر” صورتين لبيانين من إدارة النادي الأحمر، حيث كان البيان الأول من إدارة فارس الشرقية التي أعلنت فيه رفضها تعيين حكم سعودي لمبارياتها والرغبة في وجود حكام أجانب ثم جاء البيان الثاني، الذي أكدت فيه إدارة النادي دعمها للحكم السعودي.

وعلّق المريسل قائلًا: “من حق القادسية أن يُظهر بيانه فهذا حق مشروع، لكن هذا البيان يتناقض مع هذا البيان”.

نص بيان القادسية الداعم للحكم السعودي:

وجاء نص البيان كالتالي: “يود مجلس إدارة النادي أن يجدد دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في توطين التحكيم ودعم الحكم السعودي المتميز، ونظرًا للنقاشات التي شهدتها الساحة الرياضية بعد مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فإن مجلس إدارة نادي القادسية يتمنى ألا يكون هناك أي تأثير لهذه النقاشات على أداء طواقم الحكام في الجولة القادمة وخاصة مباراتنا مع شقيقنا نادي النصر والتي ستقام السبت المقبل”.

فارس الشرقية واثقًا من الحكم المحلي:

وأضاف البيان: “نتمنى مواصلة الحكم السعودي قيادته للمباريات بشكل متميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته مباريات سابقة”. من حق نادي القادسية يظهر بيانه فهذا حق مشروع ، لكن هذا البيان يتناقض مع هذا البيان

.https://t.co/NEMmYBm7r8 https://t.co/5xrshWsKBK — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 4, 2020

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