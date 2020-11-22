رسالة وليد الفراج للجماهير لتخفيف التعصب الرياضي

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة مهمة لجماهير كرة القدم السعودية بمختلف انتماءاتها وذلك لتخفيف التعصب الرياضي.

نص رسالة وليد الفراج

وقال وليد الفراج مغردًا: “الرياضة محبة وفرح، عندما تنجح، مش لازم يكون هناك من يتألم، ممكن الفرح يتسع للجميع، افرح أنت اليوم وبالمرة المقبلة أفرح أنا، تصدير الإنجازات على أنها خطاب للكراهية أمر غير صحي وغير طبيعي، أتمنى أن تُحاول بعض الجماهير الحبيبة الاستمتاع بإنجازاتها إذا تحققت”.

وحدث جدال بين جمهوري الهلال والنصر، وذلك بعد فوز النصر بحقوق استئجار ملعب الجامعة لمدة 10 سنوات مقبلة.

يذكر أن الهلال يستعد غدًا لمواجهة نادي النصر في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الهلال يهزم النصر بالأربعة في آخر ديربي

وكان الهلال حسم آخر نتيجة ديربي بالفوز على النصر بنتيجة 4-1 يوم 5 أغسطس الماضي في الدور الثاني من الدوري.

ويحتل الهلال صدارة دوري المحترفين حاليًا برصيد 10 نقاط، أما نادي النصر فيتواجد بالمركز الـ13 برصيد ثلاث نقاط.

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