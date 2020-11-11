رودولفو أروابارينا يقود بيراميدز حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ليقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

رودولفو أروابارينا يُدرب بيراميدز

وكانت إدارة نادي بيراميدز قد وجهت الشكر إلى المدير الفني الكرواتي أنتي شاشيتش عقب خسارة الفريق الأول لكرة القدم نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، قبل أن تتعاقد مع رودولفو أروابارينا حتى 2022.

وسيخوض أروابارينا صاحب الـ45 عامًا أول تجربة له في الدوري المصري لكرة القدم، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع تيجري الأرجنتيني، ثم قاد ناسيونال الأوروغواياني، وتولى تدريب بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد ذلك.

وخاض المدير الفني الأرجنتيني العديد من التجارب في الخليج، حيث سبق وتولى مهمة تدريب الوصل وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، بالإضافة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري.

بيراميدز في الدوري المصري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المنصرم في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، خلف الأهلي المتوج باللقب، والزمالك صاحب المركز الثاني.

شارك الخبر