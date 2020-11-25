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رومارينيو يتصدر هدافي دوري محمد بن سلمان بـ4 أهداف
بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة

رومارينيو يتصدر هدافي دوري محمد بن سلمان بـ4 أهداف

2020/11/25
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رومارينيو يتصدر هدافي دوري محمد بن سلمان بـ4 أهداف احتفال رومارينيو بالهدف
المواطن - مروة نبيل
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1.1 هدافو دوري محمد بن سلمان

واصل البرزيلي رومارينيو تألقه اللافت مع الاتحاد هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رومارينيو يتصدر الهدافين

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الهدافين بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة.

ويتصدر رومارينيو قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، والتي كان آخرها هدفه في شباك الفيصلي بالجولة الماضية “قمة الرياض”، والذي يُنافس على أجمل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رومارينيو
احتفال نجم الاتحاد بالهدف

هدافو دوري محمد بن سلمان

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة هدفًا من ركلة جزاء في شباك الاتفاق بالأمس، ليرفع عدد أهدافه إلى 4، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف البرازيلي رومارينيو.

الاتفاق ضد الفتح
ابن دبكة يحتفل بهدفه

ونجح 4 لاعبين في تسجيل 3 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ نجم الفتح، علي الزقعان الذي سجل ثنائية ضد الاتفاق، مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم الأهلي، السوري عمر السومة، ونجم العين، الجزائري سفير تايدر.

هدافي دوري محمد بن سلمان
قائمة الهدافين

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