سرور: 3 تحديات أمام النصر لتجاوز الهلال

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور نصيحة إلى إدارة العالمي والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قبل مباراة الهلال المقبلة.

تحديات أمام النصر قبل الهلال

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في مباراة الهلال سيواجه النصر ثلاثة تحديات إذا تجاوزها سيكون الفوز بإذن الله حليفنا”.

وتابع: “اكتمال عناصر الفريق اكتمال لياقة اللاعبين ٩٠ إلى١٠٠٪.. وأن يلعب أمرابط كرة سريعة بعيدة عن تعطيل الكرة بين رجليه والتركيز على الأوفرات، وعلى المدرب والإدارة الكلام مع أمرابط بهذا الموضوع”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وتعرض العالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

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