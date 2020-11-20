وفاة والد عبدالله مادو.. ونادي النصر يُعزيه

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالله مادو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وفاة والده، اليوم الجمعة.

وفاة والد عبدالله مادو

وكتب عبدالله مادو عبر “تويتر”: “(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل الوالد محمد موسى مادو إلى جوار ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وحرص الإعلاميون والجماهير على تعزية مادو عبر “تويتر”، حيث كتب معن القويعي: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. عظم الله أجركم وغفر الله لميتكم، إنا لله وإنا إليه راجعون”، وقال عادل بن عبدالمحسن الملحم: “عظم الله أجرك.. الله يرحمه ويحسن إليه”.

وقال عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف: “عظم الله أجركم وأحسن عزاكم وجعل مستقره الفردوس الأعلى”، وعلق الإعلامي فارس السبيعي قائلًا: “الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه.. عظم الله أجركم”.

النصر يُعزي لاعبه

وتقدم رئيس نادي النصر صفوان السويكت باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين وجماهير النادي وكافة منسوبيه بأحر التعازي وصادق المواساة للاعبه عبدالله مادو في وفاة والده، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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