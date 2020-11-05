شبح الإقالة يُطارد سولشاير بعد سقوط مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

أصبح شبح الإقالة يُهدد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد الخسارة أمام فريق إسطنبول باشاك شهير التركي في دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وإسطنبول باشاك شهير:

وكان مان يونايتد خسر في تركيا من فريق باشاك شهير بنتيجة 2/ 1.

وكان المهاجم السنغالي ديمبا با، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، تقدم بالهدف الأول بـ باشاك شهير بالدقيقة الـ13 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا قاتلًا من لاعبي فريق اليونايتد، ثم أضاف اللاعب إدين فيسكا الهدف الثاني للفريق التركي بالدقيقة الأربعين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سجل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الوحيد لليونايتد بالدقيقة الـ44 بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب الإنجليزي لوك شو.

وتُهدد الإقالة بقاء سولشاير مع مانشستر يونايتد، حيث قدم الفريق نتائج سلبية مؤخرًا تحت قيادته، وكان آخرها الخسارة من نادي آرسنال بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، قبل مواجهة فريق إسطنبول باشاك شهير التركي.

الخسارة من إيفرتون تعني رحيل سولشاير:

وسيواجه اليونايتد، فريق إيفرتون بعد غد السبت بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

يذكر أنه في حال خسر اليونايتد من إيفرتون، فسوف تتم إقالة سولشاير من تدريب الشياطين الحمر بشكل رسمي.

وكان مانشستر يونايتد فاز في أول جولتين بدور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا على فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني.

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