شكري الحنفوش يغيب عن مباريات الجولة الرابعة

المواطن - مروة نبيل

يغيب الحكم شكري الحنفوش عن إدارة المباريات خلال منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شكري الحنفوش يغيب

وكان شكري الحنفوش قد تعرض لانتقادات قوية؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار حساب “الشرق الأوسط” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه وفقًا لمصادر مطلعة، فإن تكليفات لجنة الحكام لمباريات الجولة الرابعة أظهرت عدم إدارة الحكم شكري الحنفوش لأي مباراة وسيعود في الجولة التي تليها.

كما تشهد الجولة المقبلة أيضًا غياب كل من؛ ممدوح الشهدان وعادل شراحيلي، بينما تم تكليف المساعدين عبد الرحيم الشمري ومحمد الحنفوش بإحدى المباريات.

وأكد نائب رئيس لجنة الحكام، يوسف ميرزا، بالأمس عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف شكري الحنفوش بسبب أخطاء مباراة النصر والشباب الأخيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السويكت وفيتوريا ينتقدان الحكم

وأعرب رئيس العالمي، صفوان السويكت عن استيائه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنه سيطلب حكامًا أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من طاقم تحكيم مباراة النصر والشباب، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر