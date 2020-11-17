عبدالله عطيف يعود للمباريات بعد غياب 9 أشهر

المواطن - مروة نبيل

عاد النجم عبدالله عطيف إلى المشاركة في المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد غياب لمدة 9 أشهر بسبب الإصابة.

عبدالله عطيف يعود

وشارك عبدالله عطيف كأساسي في مباراة الهلال ضد ضمك الودية التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/3، حيث أحرز رباعية الزعيم، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، فيما أحرز للضيوف منصور حمزي وثنائية للاعب زيلايا.

وكان عبدالله عطيف قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، شهر فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وخضع عطيف لعملية الرباط الصليبي في إسبانيا، وخاض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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